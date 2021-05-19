Главный синоптик рассказал, повторится ли светопредставление в небе Петербурга вечером 19 мая

Вечером 19 мая в Петербурге снова передали гром и молнии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вот уже третий день стоит аномальная жара. Днем 19 мая воздух вовсе прогрелся почти до +30. А вечером синоптики снова обещают ливни и грозы. Повторится ли сегодня светопредставление, как мы наблюдали накануне, - «Комсомольской правде» в Петербурге» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

– Прошедшая ночная гроза была наиболее интенсивной для Петербурга и близлежащих районов, это был самый сложный день для метеорологических явлений, – подчеркнул синоптик. – Сегодня также во второй половине дня будут наблюдаться ливни и грозы с усилением ветра, и самое главное еще завтра продолжится этот процесс. Но если сегодня очень жаркий день – до 28 градусов тепла, то завтра будет прохладно: закончится этот 3-4-дневный период напряженной неустойчивой погоды в Петербурге.

По данным Гидрометцентра России, в четверг 20 мая в Санкт-Петербурге ожидаются осадки с дневной температурой около +20 градусов. В пятницу 21 мая – дождь и +17 градусов.

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