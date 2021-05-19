Центральные сады и скверы Петербурга закрыли из-за ожидания грозы

Сады Петербурга закрыли из-за грозы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по благоустройству Петербурга принял решение закрыть городские сады, парки и скверы. Причиной стал прогноз синоптиков, которые обещают грозу к вечеру 19 мая. В комитете решили избежать возможных неприятностей и учли опыт прошлого дня, когда штормовой ветер ломал деревья десятками.

- С вечера этого дня для обеспечения безопасности горожан временно будут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский Никольский и Екатериниский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора, - сообщает пресс-служба комитета на странице ВКонтакте.

По данным ведомства, вчерашняя гроза повалила в городе 261 дерево. Из низ 147 - в Приморском районе. Большую часть деревьев уже убрали, но работы все еще продолжаются.

19 мая синоптики также обещают усиление ветра во время грозы до 18 метров в секунду.

- Рекомендуем жителям и гостям города стоит быть предельно осторожными – не парковать машины под деревьями и воздержаться от посещения парков, садов и скверов, - отмечают в Смольном.

Сообщить об упавших деревьях и подтоплениях на улицах можно по номеру «горячей линии»: 314-60-13.