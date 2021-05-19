Электробус-гармошку представили в Санкт-Петербурге

В Петербурге готовят к презентации электробус-гармошку. Фото: «ПК Транспортные системы»

В Санкт-Петербурге представили журналистам новенький электробус, основная особенность которого заключается в ночной зарядке. Официальная мировая премьера инновационной модели общественного транспорта состоится в пятницу, 21 мая, на фестивале SpbTransportFest.

В салоне преобладает умиротворяющий синий цвет. Фото: «ПК Транспортные системы»

Судя по фотографиям, электробус обещает очень комфортабельным – тут и кнопки адресного открывания дверей, и низкий уровень пола для маломобильных людей, и USB-зарядки, и даже система, которая не позволит зажать вам конечность при входе или выходе из авто. Но это только вершина айсберга всего функционала.

За пальцы и ноги можно не беспокоиться - дверь их не придавит и оповестит о проблеме. Фото: «ПК Транспортные системы»

- В электробусе использованы передовые технологии в части накопления энергии. Запас хода составляет до 250 километров обеспечивают инновационные разработки аккумуляторных систем. Для удобства пассажиров предусмотрены современные мультимедийные комплексы и передовые системы климат-контроля, - добавляют в «Пассажиравтотрансе».

Для маломобильных людей место тоже есть. Фото: «ПК Транспортные системы»

О выходе транспорта на улицы России пока не сообщается.