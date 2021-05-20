Гроза начнется в Ленобласти с 14 часов 20 мая

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение 20 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вновь в Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. Управление МЧС региона предупреждает, что с середины дня четверга, 20 мая 2021 года, ожидается усиление ветра, гроза, ливни и возможен снова град. К такой непогоде лучше всего подготовиться заранее.

- 20 мая, начиная с 14-17 часов, местами ожидаются грозы, ливни, град, при грозе кратковременное усиление ветра 15-20 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Спасатели советуют жителям области, особенно тем, которые находятся в частных домах, закрывать окна и двери во время грозы, а также дымоход, если он есть. Топить печь в это время может быть опасным, так как дым хорошо проводит электричество.

Также рекомендуется убрать все вещи с улицы, так как сильный ветер может их унести.