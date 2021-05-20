У двухлетнего малыша остановилось сердце во время ритуального обрезания в Петербурге

Во время обрезания у 2-летнего мальчика в Петербурге остановилось сердце Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ритуальное обрезание чуть не стоило жизни двухлетнему малышу. Вечером во вторник, 18 мая 2021 года, в одной из частных клиник, расположенной в доме 76 по Большому Сампсониевскому проспекту медики делали мальчику довольно простую операцию. Однако состояние ребенка резко ухудшилось.

- Операция по обрезанию крайней плоти проходила под местной анестезией. После этого у мальчика начались судороги и врачи вызвали бригаду скорой помощи, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что у малыша остановилось сердце. Врачи смогли реанимировать мальчика и экстренно доставили его в больницу. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Информация о случившемся была передана в полицию и следственный комитет. По факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.