Уголовное дело возбудили после остановки сердца у малыша во время обрезания в петербургской клинике

В Петербурге возбудили уголовное дело после неудачного обрезания ребенку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как во время операции по обрезанию у двухлетнего ребенка остановилось сердце. Инцидент произошел вечером 18 мая 2021 года в частной клинике на Большом Сампсониевском проспекте.

- Рано утром 19 мая из Педиатрической академии поступила телефонограмма о том, что накануне вечером из клиники бригада скорой помощи госпитализировала двухлетнего мальчика после остановки сердца в крайне тяжелом состоянии, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мальчику, проживающему с семьей в Парголово, в тот день делали ритуальное обрезание. Операция проводилась под местной анестезией. Но неожиданно у малыша начались судороги.

Дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь клинике предстоит проверка.