70-летнюю пенсионерку изнасиловали и избили на улице в Петербурге

Мужчина изнасиловал 70-летнюю петербурженку во дворе дома на Будапештской Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге жертвой изнасилования стала 70-летняя пенсионерка. Днем в среду, 19 мая 2021 года, в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что над ее бабушкой надругались. Нападение произошло еще в ночь на 16 мая, когда женщина возвращалась домой.

- Установлено, что в час ночи у дома 23/1 по Будапештской улице на 70-летнюю женщину напал неизвестный мужчина, избил ее, после чего изнасиловал. Насильник сбежал, оставив свою жертву лежать, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Внучка женщины вызвала ей скорую помощь, которая госпитализировала несчастную в больницу. Врачи диагностировали у пенсионерки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы на лобной части, а также руках и ногах.

Женщина смогла запомнить только то, что нападавшему было около 45 лет, он плотного телосложения и неславянской внешности. Подозреваемого ищут.