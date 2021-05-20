МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре 21 мая в Санкт-Петербурге

Конец рабочей недели окажется дождливым. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургское управления МЧС предупреждает о новом ухудшении непогоды, которое ожидается в пятницу, 21 мая. Северной столице опят обещают дожди с сильным ветром, который успел натворить бед за последние дни.

- 21 мая в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, западный и юго-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит +10...+12, а днем +14...116 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Напомним, что по словам метеоролога Михаила Леуса, ближайшие четыре-пять дней в Петербурге будут пасмурными и не слишком теплыми.

- Жары явно не будет, ожидается преимущественно облачная погода, с кратковременными дождями, но скорее всего без гроз. Температура днем будет держаться в пределах +15...+20 градусов, - отметил специалист.