Автозаправки Neste начали закрывать в Петербурге

Заправки Neste начали переделывать с "Татнефть". Фото: vk.com/neste.russia

Знакомые каждому петербургскому автолюбителю финские заправки Neste в скором будущем прекратят свое существование. Точнее, они будут переформатированы и продолжат работу под брендом «Татнефти» - компания из Татарстана купила финский бизнес в 2019 году и теперь приступила к обновлению сети АЗС.

- «Татнефть» начала переводить под свой бренд сеть АЗС Neste. До конца 2021 года она планирует обновить в Санкт-Петербурге 15 станций (всего под брендом работают 75 точек на Северо-Западе), - пишет «РБК-Петербург».

Первой на ребрендинг закрылась АЗС на Планерной улице. Уже 21 мая ее должны открыть в новом, «гастрономическом» качестве. В «Татнефти» смотрят на заправки как на «приятное место для остановки, ланча или деловой встречи за чашкой кофе».

Следующей АЗС, которая сменит вывеску на «Татнефть Premium», будет станция на Октябрьской набережной. До конца года будут переоборудованы 15 заправок в Петербурге, а все 75 АЗС на Северо-Западе прекратят использовать наименование Neste к 2024 году.