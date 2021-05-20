Кинооператора Кирилла Мошковича похоронят на Сестрорецком кладбище

Кирилл Мошкович умер 19 мая на 54-м году жизни. Фото: РГИСИ.

Стало известно место прощания и похорон кинооператора Кирилла Мошковича, умершего в Петербурге на 54-м году жизни. Причиной преждевременной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

- Прощание с Кириллом Мошковичем состоится 22 мая, в субботу.10:30 – Гражданская панихида. Киностудия «Ленфильм», павильон №1. 13:30 – Отпевание. Часовня Александра Невского на Сестрорецком кладбище, - сообщает пресс-служба Российского государственного института сценических искусств, с которым сотрудничал оператор.

СПРАВКА «КП»:

Кирилл Мошкович родился в Ленинграде в 1968 году, окончил ВГИК по специальности «кинооператор» и снял несколько десятков документальных и игровых фильмов, а также сериалов, среди которых «Улицы разбитых фонарей-9», «Морские дьяволы» и т.д.

Обладатель премии «ТЭФИ» за фильм «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская» режиссера Александра Сокурова.