В Нижнем парке Петергофа открыли отреставрированный Екатерининский корпус

В Петергофе открыли после реставрации Екатерининский корпус. Фото: vk.com/peterhof_museum

В Петергофе большое событие – открылся Екатерининский корпус, расположенный в Нижнем парке музея-заповедника. Туда уже продают билеты, пускать внутрь начнут с 21 мая. В здании отремонтировали кровлю, провели гидроизоляцию. В числе экспонатов есть даже сапоги Александра I. Но главное место притяжения – все-таки легендарный Гурьевский сервиз, насчитывающий около 5 тысяч предметов.

Пускать в корпус начнут с 21 мая. Фото: vk.com/peterhof_museum

- Изначально Екатерининский корпус был деревянным. В 1746 году Елизавета Петровна приказала обер-архитектору графу Франческо Растрелли использовать срубы, привезенные из Санкт-Петербурга для перестройки Большого дворца и установленные слева от Монплезира, обустроив в них личные комнаты для себя и приближенных, - рассказывают любопытный факт из истории Екатерининского корпуса в группе Петергофа во «Вконтакте».

Реставрация велась на протяжении трех лет. Фото: vk.com/peterhof_museum

К слову, во время реставрации в одном из интерьеров обнаружили фрагмент оригинальной росписи покоев – маску льва.