Более 24 тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки

В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чуть более 24 тысяч жителей Петербурга обследовали на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает городской оперативный штаб, мониторящий ситуацию с распространением ковида в Северной столице.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 114 человек, - уточняет пресс-служба городской администрации.

Операторами городской информационно-справочной службы «122» обработано 11 371 вызов по вопросам, связанным с коронавирусом. Напомним, что по тому же короткому номеру горожане могут вызвать врача на дом, записаться к специалисту на прием или записаться на вакцинацию от коронавируса.