Двух девочек сбили на пешеходных переходах в Петербурге

Две девочки попали в больницу, попав под машины в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки, 20 мая 2021 года, двое детей пострадали, попав под машины в Санкт-Петербурге. Первый случай произошел в 11:30 часов утра в центре Северной столицы.

- 55-летний мужчина за рулем автомобиля "Фольксваген" сбил 14-летнюю ученицу седьмого класса гимназии на перекрестке Греческого переулка и 6-й Советской улицы, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в тот момент, когда девочка переходила дорогу на красный свет. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в Детскую городскую больницу №17.

Второй случай произошел в 16:35 часов на перекрестке улиц Бухарестской и Белы Куна. 38-летний водитель "Хендай" сбил 16-летнюю десятиклассницу. Девочка же переходила дорогу на зеленый свет. Ее также в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу имени Раухфуса.

По каждому случаю полиция проводит проверку.