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Происшествия21 мая 2021 14:42

В Ленобласти недовольный пассажир такси выстрелил в водителя из револьвера

С ранением бедра пострадавший был госпитализирован
Авторы (2):
Степан СТЕПАНОВ
Максим КОТЕРМАН
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В Ленобласти пассажир выстрелит в водителя такси.

В Ленобласти пассажир выстрелит в водителя такси.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленинградской области между гендиректором одной из коммерческих организаций и Петербурга и таксистом, который вез его на адрес, произошел конфликт. Около деревни Раболово разъяренный пассажир схватился за травматический револьвер «Таурус» и выстрелил в водителя. Инцидент произошел 20 мая, об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- 57-летний таксист получил ранение в бедро, - добавил источник. - Пассажир же во время объяснений в полиции рассказал, что причиной конфликта стало его недовольство поездкой и обслуживанием.

После случившегося водитель такси был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Заявления в полицию ни один из участников ЧП не написал.

Криминал