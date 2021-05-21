В Ленобласти недовольный пассажир такси выстрелил в водителя из револьвера

В Ленобласти пассажир выстрелит в водителя такси. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленинградской области между гендиректором одной из коммерческих организаций и Петербурга и таксистом, который вез его на адрес, произошел конфликт. Около деревни Раболово разъяренный пассажир схватился за травматический револьвер «Таурус» и выстрелил в водителя. Инцидент произошел 20 мая, об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- 57-летний таксист получил ранение в бедро, - добавил источник. - Пассажир же во время объяснений в полиции рассказал, что причиной конфликта стало его недовольство поездкой и обслуживанием.

После случившегося водитель такси был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Заявления в полицию ни один из участников ЧП не написал.