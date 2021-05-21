В Ленобласти клиент получил пулю, раскритиковав гендиректора компании

Таксист получил пулю в бедро за критику гендиректора компании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области гендиректор компании, продающей электрическое оборудование, выстрелил в живот мужчине, который раскритиковал качество выполненных предпринимателем работ. Пострадавший работает таксистом. 20 мая он вызвал себе электромонтера, но позже абсолютно разочаровался в его квалификации. Работником оказался сам глава компании, отказавшийся пойти на компромисс с клиентом.

- О конфликте стало известно благодаря телефонограмме из больницы в Гатчине. Таксиста госпитализировали с ранением из травматического пистолета. Ему попали в левое бедро. Состояние мужчины удовлетворительное. Пострадавший рассказал о ссоре с рабочим, но отказался писать на него заявление в полицию. Нападавший тоже не захотел обращаться в МВД, разрешение на «травмат» у него есть, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия пока что проводится проверка. Не исключено, что она закончится уголовным делом.