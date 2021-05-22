Школьник с ВИЧ и туберкулезом сбежал из больницы в Петербурге

Полиция ищет больного ВИЧ и туберкулезом сбежавшего школьника Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские ищут пропавшего без следа школьника, который 21 мая сбежал из больницы на Будапештской улице. Известно, что подросток живет в социальном приюте и учится в девятом классе. Особенность ситуации в том, что у мальчика диагностированы ВИЧ - предшественник СПИДа и туберкулез.

- 21 мая в 19:25 в полицию обратилась воспитатель Центра содействия семейного воспитания, с заявлением, что днем того же числа самовольно ушел из детской городской больницы и до настоящего времени не вернулся воспитанник 2004 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

В больницу подростка привезли из изолятора Центра содействия семейного воспитания на улице Лени Голикова для осмотра и дальнейшего лечения.

Воспитатели отмечают, что школьник непростой и не раз самовольно уходил из приюта. Теперь местонахождение парня устанавливают стражи порядка.