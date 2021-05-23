В магазине «Петрович» на Парнасе посетителей залило водой из систем пожаротушения

Водой залило магазин Фото: vk.com/spb_today

В магазине «Петрович» на Парнасе произошел потоп. Об этом говорят живописные кадры опубликованные в социальных сетях. На опубликованном видео видно, как водой заливает не только кассы и товар, но и самих посетителей. Судя по всему, хлынувшие с потолка потоки - часть работы системы пожаротушения. На кадрах голос на заднем фоне объявляет пожарную тревогу.

- Друзья, по предварительной версии, протекла крыша, вода попала на две кассы, - сообщили в соцсетях представители магазина "Петрович". Произошло короткое замыкание, из-за чего сработала пожарная сигнализация. Людям помогли оперативно покинуть магазин. Никто не пострадал. Сейчас завершается устранение последствий.

В магазине отмечают, что торговый зал и коммерческий отдел уже открыли для посетителей.