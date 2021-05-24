Неадекватный мужчина кидался с топором на людей в Петербурге

Неадекватного мужчину с топором задержали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неадекватный мужчина с топором напугал жителей Санкт-Петербурга. В пятом часу утра в субботу, 22 мая 2021 года, в поселке Шушары на перекрестке Софийской и Автозаводской улиц был замечен человек, который размахивал орудием и кидался на людей. Очевидцы сразу же вызвали полицию, чтобы предотвратить беду.

- В 04:52 часа нарядом ППС был задержан 35-летний безработный житель Северной Осетии-Алании, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что с топором в руках он гонялся за своим знакомым 36-летним мужчиной, которому угрожал расправой.

Топор у мужчины забрали, а его самого отправили в изолятор и возбудили уголовное дело о хулиганстве. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее подозреваемый уже был судим за нападение на полицейского, угрозу убийством и повреждение чужого имущества.