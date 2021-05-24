Памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли на Казанской площади помыли после зимы

В Петербурге приступили к помывке памятников ко Дню города Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербурге вовсю готовят к празднованию 318-летия, которое состоится 27 мая. Кроме уборки улиц, а также украшений, уже идут работы по помывке визитных карточек Северной столицы - памятников. В понедельник, 24 мая 2021 года, работники Музея городской скульптуры очистили от сезонной грязи памятники фельдмаршалам Михаилу Кутузову и Михаилу Барклаю-де-Толли, установленные перед Казанским собором.

- В рамках подготовке памятников к празднованию Дня города будут совершены работы по промывке памятника Петру I, знаменитого Медного всадника, на Сенатскои площади Санкт-Петербурга, - рассказали в музее городской скульптуры.

Работы по помывке памятника основателю Северной столицы состоятся 26 мая, как раз накануне Дня рождения Петербурга.