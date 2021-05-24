Первая партия вакцины "КовиВак" поступила в Петербург

В Петербург поступила первая партия вакцины "КовиВак" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак". Препарат разработан ФГБНУ имени Чумакова. В понедельник, 24 мая 2021 года, в город привезли сразу 9360 комплектов доз. В правительстве Северной столицы отмечают, что сейчас вакцинация населения как никогда важна, так как в городе снова наблюдается рост заболеваний.

- Специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости. Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трех имеющихся в городе вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", - сказал губернатор Александр Беглов.

На сегодня в Петербурге зафиксировано более 850 новых случаев заражения. Общее число заболевших свыше 433 тысяч за все время пандемии.

Среди вакцинировавшихся - более 652 тысяч жителей города, из них 552562 полностью завершили цикл вакцинации.