Дети и подростки стали чаще болеть коронавирусом в Санкт-Петербурге

Коронавирус стал чаще поражать детей в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с эпидемией коронавируса в Санкт-Петербурге остается напряженной – темпы заболеваемости растут и беспокоят как простых граждан, так и Смольный. Об этом в понедельник, 24 мая, заявила руководитель отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирина Чхинджерия.

- Сейчас коэффициент распространения коронавируса в нашем городе составляет 1,7, - уточнила Ирина Чхинджерия на пресс-конференции в ТАСС. – Это говорит о том, что заболеваемость медленно, но растет, начиная с первой послепраздничной недели.

Заражаться, по словам Чхинджерии, люди стали чаще практически во всех возрастных группах. В том числе речь идет о детях и подростках – среди них прирост идет в основном за счет детей 7-14 и 15-17 лет. Также показатель заболеваемости заметно повысился среди дошкольников. Кроме того, среди взрослых стало больше тяжелых больных, которым требуется госпитализация.

- На данный момент все говорит о том, что рост заболеваемости связан прежде всего с активностью населения в праздничные дни и участием людей в массовых мероприятиях, - констатирует Ирина Чхинджерия. – И, разумеется, с пренебрежением средствами защиты – масками и санитарной дистанцией.