Глава ЗакСа Петербурга стал почетным доктором СПбПУ

Вячеслав Макаров стал почетным доктором СПбПУ. Фото: предоставлено "КП"

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров стал почетным доктором СПбПУ. Ректор Политеха в торжественной обстановке вручил руководителю парламента диплом и мантию. Кандидатуру Макарова поддержал весь профессорско-преподавательский состав. Отдельно в вузе отметили вклад главы ЗакСа в развитие российского законодательства и парламентаризма.

- Уверен, Вячеслав Серафимович еще многие годы послужит родному городу и России, внесет еще более значимый вклад в развитие правового государства, − сказал ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Добавим, что почетными докторами Политеха являются митрополит Варсонофий, губернатор Ленобласти, академик Владимир Фортов и другие выдающиеся деятели не только в науке, образовании и культуре, но и те, кто способствовал стратегическому развитию университета.