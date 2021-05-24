Суд дал 3,5 года колонии петербуржцу, годами избивавшего жену пылесосом и самокатом

В Петербурге посадили на 3,5 лет в колонию общего режима домашнего тирана, жестоко избивавшего супругу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил на 3,5 года в колонию мужа, который систематически избивал свою жену с 2017 по 2020 годы. Делал он это всем, что подвернется под руку: пылесосом, самокатом. Домашний тиран не чурался кидать женщину, пинать ее ногами по лицу. Все это удалось доказать следствию. Пугает то, что изверг избивал супругу даже при маленьких детях. В конце концов, женщина не выдержала и написала заявление в полицию. Это особенно разозлило супруга.

- Гамидов нанес потерпевшей 2 удара рукой в область лица, не менее 5 ударов ногами в область головы, при этом требовал от женщины забрать заявление из полиции, а в случае отказа, стал угрожать последней, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью, - рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина в итоге признал вину в избиениях, но клялся, что теперь уже бывшая супруга все преувеличивает. А вот угрозы убийством он категорически отверг.