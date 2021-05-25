Пьяную девушку, устроившую ДТП в центре Петербурга, задержали с бутылкой пенного и секс-игрушкой

В Петербурге пьяная дама устроила ДТП на дорогом "Инфинити". Фото: vk.com/dorinspb

В Санкт-Петербурге полиция задержала и оформила пьяную даму, которая устроила ДТП на проспекте Обуховской обороны в Центральном районе. Все произошло около 5 часов утра. По предварительной информации, водитель «Инфинити» не справилась с управлением и наехала на ограждение. Немудрено – инспекторы ГИБДД сразу установили ее невменяемость.

Последствия аварии. Фото: vk.com/dorinspb

- «Продулась» девушка - 0,900 мг/л. Ее оформили по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление в состоянии опьянения». Ей грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

"Пикантное" содержимое авто. Фото: vk.com/dorinspb

Судя по фотографиям с места происшествия, в салоне девушки находилась бутылочка пенного напитка, правоохранители даже невольно увидели ее секс-игрушку. На восстановление дорого автомобиля дама явно потратит круглую сумму.