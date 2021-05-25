Массовые мероприятия привели к росту заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Роспотребнадзор назвал причины роста заболеваемости в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге с начала мая идет подъем заболеваемости. Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора города Ирина Чхинджерия, это связано с массовыми праздниками, где присутствовало много людей. Кроме того, горожане пренебрегают использованием средств индивидуальной защиты.
- По нашему мнению, рост заболеваемости связан с высокой активностью населения в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных, - отметила Чхинджерия.
Про социальную дистанцию петербуржцы тоже забыли. Чаще всего нарушения наблюдаются в общественном транспорте и местах торговли.
Сейчас в Петербурге напряженная эпидситуация. Как отметили в Роспотребнадзоре, рост заболеваемости в городе был зафиксирован с первой недели после майских праздников. Наблюдается увеличение заболеваемости как среди дошкольников, так и среди взрослых, кроме тех, кто старше 65 лет.