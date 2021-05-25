Петербуржец проглотил закладку с мефедроном и угодил в больницу

Петербуржец оказался в больнице, проглотив сверток с наркотиками Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина проглотил сверток с наркотиками и пошел за помощью в больницу. Рано утром в 7:37 часов понедельника, 24 мая 2021 года, в одну из городских поликлиник пришел 26-летний петербуржец. О себе он никаких данных, кроме имени и возраста, сообщать не стал, но рассказал, что часом ранее проглотил закладку.

- Врачи обнаружили у пациента инородное тело в желудке, а также отравление веществом депримирующего свойства - мефедроном. Состояние мужчины средней тяжести, его поместили в токсилогическое отделение, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Информацию о пациенте врачи скорой помощи передали в управление полиции Приморского района. Теперь силовикам предстоит выяснить, зачем мужчина проглотил целый сверток с наркотиками.