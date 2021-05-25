Мигранта задержали за кражу металла с исторической конюшни в Ленобласти

В Ленобласти мигрант спилил металл с исторической конюшни Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали мигранта, который спилил металические перекрытия на исторической конюшне. Заявление в полицию Ломоносовского района поступило 24 мая 2021 года от заместителя директора одного из надзорных учреждений по охране памятников. Он рассказал, что в здании конюшни в деревне Гостилицы неизвестный отпилил и украл металлические опоры.

- Конюшня представляет собой историческую ценность. Ущерб представитель организации оценил в 36 тысяч рублей. По факту было возбуждено уголовное дело о краже, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В тот же день сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мигрант из Средней Азии. Мужчина заявил полицейским, что понятия не имел о том, что конюшня имеет историческую ценность. Он просто хотел заработать на сдаче металлолома.

Подозреваемый сейчас под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.