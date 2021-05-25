Метрополитен Петербурга возместит ущерб водителю поврежденного штукатуркой авто на Бронницкой

В Петербурге у дома на Бронницкой рухнула штукатурка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на Бронницкой улице отвалилась штукатурка с дома №1-3. Фрагмент фасада рухнул на припаркованный автомобиль. К счастью, пострадавших среди людей нет. Оказалось, хозяином здания XIX века является метрополитен. В подземке заверили, что владельцу поврежденной машины возместят ущерб в полном объеме.

- На прилегающей территории сейчас выставили ограждение. Пострадавших нет. В кратчайшие сроки специалисты осмотрят фасад здания для выявления причин произошедшего и проведения страховочных мероприятий с целью недопущения подобных случаев впредь, - передает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

В подземке добавили, что здание необходимо комплексно реконструировать, соответствующие документы уже готовятся.