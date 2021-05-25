В Кингисеппе рабочие наткнулись на скелеты, погребенные под землей

В Ленобласти СК проверяет найденные в Кингисеппе останки скелетов. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В Ивангороде, что находится в Кингисеппском районе Ленобласти, рабочие наткнулись на скелеты людей, погребенные под землей. Мужчины тут же прекратили копать и сообщили обо всем правоохранительным органам. На место выехали сотрудники Следкома.

- По факту обнаружения скелетированных останков проводится доследственная проверка. Фрагменты костей изъяты, проводится экспертиза для установления возраста, пола погибших, причин и давности наступления их смерти, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

После получения результатов проверки следователи примут процессуальное решение.