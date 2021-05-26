Вихрь "Натан" принесет дожди в Петербург 26 мая

Вихрь"Натан" установит новый рекорд в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Текущий май в Санкт-Петербурге почти уже стал рекордно влажным за всю историю наблюдений за погодой. Всего пару миллиметров дождя надо для того, чтобы подвинуть с первого места 2003 год. В этом явно поможет вихрь "Натан" - 26 мая 2021 года он принесет с собой в Северную столицу новую порцию дождей.

- Сегодня, 26 мая, на погоду окажет влияние очередной циклонический вихрь, названный нашими немецкими коллегами "Натан". Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками и принесет новую порцию дождей, которые доведут общую сумму майских осадков до исторического рекорда, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На улице при этом будет прохладно, словно лето и не спешит в Петербург. В городе ожидается до 13-15 градусов тепла, по Ленинградской области - плюс 12-17 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.