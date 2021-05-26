12-летний мальчик получил разрыв почки после неудачного паркура в Петербурге

Петербургский школьник попал в больницу после неудачного паркура Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге серьезно пострадал 12-летний ребенок, занимаясь паркуром. Мальчика госпитализировали в десятом часу вечера во вторник, 25 мая 2021 года, из дома на Богатырском проспекте. Состояние его оказалось очень тяжелым.

- Как стало известно, около 19:40 часов школьник занимался паркуром у дома 64 по Богатырскому проспекту. В какой-то момент он неудачно прыгнул, споткнулся на пандусе и упал, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В больнице врачи диагностировали у шестиклассника разрыв почки. Сейчас он находится под медицинским наблюдением.

Место, где произошло падение, осмотрели сотрудники полиции. Видеонаблюдение там отсутствует. Сейчас проводится проверка.