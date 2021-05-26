Беглов поздравил петербуржцев с Днем российского предпринимательства

Беглов поздравил Петербург в днем предпринимательства Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 26 мая 2021 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем российского предпринимательства. Градоначальник отметил, что эта дата посвящена всем, что развивает экономику Северной столицы и создает рабочие места.

- Наш город – один из лидеров в России по условиям для ведения предпринимательства. Только в малом бизнесе у нас заняты 1,35 миллионов человек. Это больше, чем где-либо в России, - заявил Беглов.

Также он отметил, что минувший год оказался очень трудным для экономики из-за пандемии. Поэтому правительство Петербурга оказало имущественную, финансовую и налоговую поддержку бизнесу на 21 миллиард рублей. Город увеличил объем закупок у малых и средних предприятий.

Кроме того, в ЗакСе предложили внести данный праздник внести в перечень праздников и памятных дат в Санкт-Петербурге. Проект уже прошел первое чтение.