Для петербургских студентов учредят премию имени профессора Ягья

ЗакС учредит премию для петербургских студентов-международников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге учредят парламентскую премию имени политика и ученого, заслуженного деятеля науки Ватаняра Ягья – для лучших студентов СПбГУ. Такую инициативу приняли в целом депутаты ЗакСобрания в среду, 26 мая. Вручать ее планируют с 2022 года трем лучшим студентам, которые обучаются по программам бакалавриата и магистратуры. Определять их будет Ученый совет. Премия составит 50 тысяч рублей и будет присуждаться ежегодно.

– Премия станет памятником нашему коллеге – депутату Ленсовета и I-IV созывов петербургского парламента, другу, наставнику, большому ученому, государственному и общественному деятелю Ватаняру Саидовичу Ягья. Мы помним его как одного из творцов петербургского парламентаризма, человека, который внес огромный вклад в становление системы государственной власти нашего города, укрепление в нем стабильности и гражданского согласия, успешное социально-экономическое развитие Петербурга, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Напомним, что Ватаняра Ягья ушел из жизни 17 июня 2020 года в возрасте 82 лет. Он был среди основателей факультета международных отношений СПбГУ и являлся почетным профессором университета.

Кстати, в начале заседания Вячеслав Макаров поздравил с днем рождения начальника управления по информации и общественным связям парламента Елену Гаврищук. Председатель отметил, что авторитет ЗакСа напрямую зависит от того, как его работу освещают городские СМИ, с которыми Елена Гаврищук и помогает наладить плодотворный диалог.