90-летний петербуржец стал жертвой мошенников, поверив рекламе на радио Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 90-летний мужчина попал на мошенников, доверившись рекламе. Во вторник, 25 мая 2021 года, в полицию обратился пенсионер, проживающий в доме на Нарвской улице, который рассказал, что лишился 310 тысяч рублей.

- Мужчина пояснил, что 19 мая слушал радио. В эфире говорилось о том, что некая компания возвращает денежные средства тем, кому банки не выплатили проценты в 90-х годах, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пенсионер решил попытать удачу. 22 мая он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. На том конце "провода" неизвестная женщина пообещала ему выплату, но сказала, что для ее получения необходимо оплатить комиссию. В тот же день мужчина пошел в отделение банка и перевел на счет, который ему указали, 310 тысяч рублей.

Поняв, что это обман, пенсионер позвонил в полицию. Сейчас следственный комитет ведет расследование по возбужденному уголовному делу.