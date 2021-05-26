Фотовыставку «Аристократы морей» открыли в Военно-морской академии Кузнецова в Петергофе

В Петергофе открыли фотовыставку аристократов морей. Фото: Фонд «Морское фотографическое собрание»

В Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова в Петергофе открыли выставку «Аристократы морей». Мероприятие посвятили 325-летию российского флота, 320-летию военно-морского образования и русским морякам, открывшим шестой континент – Антарктиду – под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Фото: Фонд «Морское фотографическое собрание»

- Многие молодые люди мечтают о профессии морского военного, а ВМПИ – одно из лучших образовательных заведений по данному профилю, передовой среди вузов Военно-морского флота. Благодарим руководство института за возможность представить своё творчество в Военно-морском политехническом институте, - произнес на открытии президент Фонда «Морское фотографическое собрание».

К слову, за день до открытия выставки организаторы поучаствовали в последнем звонке Нахимовского военно-морского училища, вручив выпускникам памятные подарки. А училищу вручили фотокартину «С мечтой о море».