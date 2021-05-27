Более 130 человек привились "КовиВаком" в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается активная вакцинация населения от коронавируса, которая поможет выработать горожанам массовый иммунитет к болезни. Не так давно в город поступила третья зарегистрированная в России вакцина "КовиВак". На утро четверга, 27 мая 2021 года, ей привились уже 131 человек. Это пока первая фаза вакцинации.

- Все еще лидирует в Петербурге по количеству вакцинированных "Спутник V". Препаратом привились 648 776 человек, из них прошли полный цикл вакцинации 550 593, - рассказали в комитете по здравоохранению города.

Также в ходу вакцина "ЭпиВакКорона". На сегодня первично привиты уже 17 036 человек, а закончили цикл этим препаратом 9 383 человека.

За весь период в Петербурге вакцинировано 665 943 человека. Из них 559 976 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 108 человек, вторично – 3 813.