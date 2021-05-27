Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города

Беглов поздравил Петербург с Днем города Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 27 мая 2021 года, Санкт-Петербург отмечает уже 318-й день рождения. Основателем прекрасной Северной столицы был император Петр Великий. Именно он положил начало огромной культуре, городу-крепости, городу-порту, городу-музею. С праздником петербуржцев поздравили губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

- Мы гордимся великой историей Санкт Петербурга, творениями зодчих, музыкантов, писателей и поэтов, научными открытиями и трудовыми свершениями многих поколений.

Градоначальник отметил, что минувший год показал, что петербуржцы могут объединиться ради решения общей задачи. Героями стали медики, волонтеры, учителя и социальные работники, которые оказались на передовой в борьбе с пандемией.

- Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых достижений на благо Санкт Петербурга и России!