В Мариинском дворце прошло награждение почетных граждан Петербурга

В Мариинском дворце чествовали Почётных граждан Санкт‑Петербурга / Фото: Смольный

В День города в Санкт-Петербурге состоялось вручение знаков отличия Почетный гражданин Северной столицы. Торжественная церемония прошла 27 мая 2021 года в Ротонде Мариинского дворца. Награды получили петербуржцы, которые были удостоены этого высокого звания в 2020 и 2021 годах.

- Мы продолжаем красивую традицию северной столицы - торжественно вручать знак "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". В 2020 году нам не удалось провести церемонию. Сегодня, в день рождения города, чествуем четверку лучших, среди которых двое врачей, – сказал губернатор Александр Беглов.

В том году звания были удостоены гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А.Алмазова, академик Евгений Шляхто и начальник метрополитена Владимир Гарюгин.

В этом году почетными жителям города стали балетмейстер Борис Эйфман и директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Петр Яблонский.