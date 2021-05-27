Энтузиасты построили «кубический» Санкт-Петербург в Minecraft

Санкт-Петербург появился в Minecraft в масштабе 1 к 1. Фото: vk.com/teamcis

Энтузиасты из команды СНГ-команды TeamCIS воссоздали Санкт-Петербург в виртуальном мире – в видеоигре Minecraft. По словам авторов «кубической» Северной столицы, они построили город в масштабе 1 к 1. Теперь любой обладатель игры может зайти на сервер, чтобы посмотреть на стрелку Васильевского острова, Биржевой мост, Эрмитаж и Дворцовую площадь.

Энтузиасты создали несколько культовых мест Северной столицы. Фото: vk.com/teamcis

- Зимний дворец сейчас строит итальянец под ником ulisseterrani (в реальном мире его также строил итальянец Бартоломео Франческо Растрелли). Музей истории Санкт-Петербурга, смотрите, мы построили Петропавловскую Крепость в Майнкрафте, как вам? – обращаются создатели к коллегам из реального мира.

Прогуляться по виртуальному Петербургу можно при наличии видеоигры. Фото: vk.com/teamcis

Схему посещения виртуального Петербурга можно прочесть в группе «кубических» архитекторов во «Вконтакте».