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Здоровье27 мая 2021 23:22

Беглов не исключил усиление ограничений из-за ухудшения эпидситуации в Петербурге

В городе замедлилось снижение заболеваемости коронавирусом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге могут ввести новые ограничения по коронавирусу, если эпидситуация ухудшится.

В Петербурге могут ввести новые ограничения по коронавирусу, если эпидситуация ухудшится.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что Роспотребнадзор потребует ввести новые ограничения по коронавирусу в случае ухудшения эпидситуации в городе. По словам градоначальника, последние дни в Северной столице замедлилась тенденция к снижению распространения инфекции. Но коек в стационарах сейчас достаточно, свободны из них около 15%.

- Наша система здравоохранения укрепилась, но ее возможности не бесконечны. Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора – это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются, - произнес губернатор в эфире телеканала «78».

Напомним, за неделю в Санкт-Петербурге на 15% выросло количество зараженных коронавирусом. Уровень суточных госпитализаций при этом остался тот же – чуть больше 400.

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