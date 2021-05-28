Труп убитой женщины без нижнего белья обнаружили в заброшенном доме в Гатчине

Под Гатчиной обнаружили труп женщины без нижнего белья. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В заброшенном доме в Гатчине обнаружили труп женщины без нижнего белья. У нее были фингалы под глазами, а из одежды – только темно-синий свитер с рисунком оленей. Следователи установили, что кто-то умышленно несколько раз ударил женщину неустановленным предметом в область шеи и грудной клетки. Предварительно, из-за тяжелых травм она и погибла.

- Выявлены тупые травмы шеи и грудной клетки. Она скончалась на месте происшествия. Все произошло в период с 24 по 25 мая в пристройке дома 25 на улице Железнодорожной. На вид убитой от 40 до 45 лет, она полного телосложения, ростом 160-170 сантиметров. На ее лице были ссадины и гематомы под глазами. Личность устанавливается, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Убийцу разыскивают, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы за убийство. Версия, что женщина была бездомной, не исключается.