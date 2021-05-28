Александр Бегло оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Беглов оценил ситуацию с ковидом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в городе. Со слов градоначальника, пандемия вполне находится под контролем, а в больницах Северной столицы достаточно коек для пациентов. Об этом он заявил в эфире телеканала "78".

- Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора – это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются. Если человек не соблюдает правила, он может заболеть и самое страшное – передать вирус окружающим, - отметил Беглов.

Город пока не планирует разворачивать новые места в больницах под больных коронавирусом. Но из-за того, что спад распространения инфекции замедлился, на минувшей неделе возобновил свою работу один из павильонов "Ленэкспо" в качестве временного госпиталя. Также больных коронавирусом принимают в больнице имени Семашко.