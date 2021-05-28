Пожар произошел на Ижорском заводе в Петербурге

На Ижорском заводе в Петербурге произошел пожар Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел пожар на территории Ижорских заводов. Сообщение о возгорание на пульт экстренной службы поступило в 03:33 часа ночи 28 мая 2021 года. Так как завод, расположенный в доме 1 по проспекту Ленина в Колпино, занимается тяжелым машиностроением, ранг пожара был сразу повышен до №2. На место выехали 16 единиц техники и 67 спасателей.

- На территории Ижорских заводов, в здании плавильного цеха размером 318 на 46 метров происходит горение трансформатора на площади 50 "квадратов", - рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

Спасатели принялись за работу и к 05:42 часам смогли локализовать пожар. На данный момент опасности распространения огня нет, поэтому ранг был понижен до 1-БИС.