Прохладно и дождливо будет в Петербурге 28 мая

Прохлада и дожди ожидают Петербург 28 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето уже на пороге, а в Санкт-Петербурге все еще стоит прохладная погода, совсем не намекающая на приближение жары. В пятницу, 28 мая 2021 года, в Северной столице пройдут небольшие дожди, а температура воздуха поднимется не выше 17 градусов, что ниже даже климатической нормы для этого времени.

- Сегодня, 28 мая, синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, уходящего своим центром в Архангельскую область. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха днем в Петербурге поднимется до 15-17 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 13-18 градусов. Ветер будет западный, северо-западный до 4-9 метров в секунду.

Выходные в Петербурге пройдут при такой же погоде: прохлада и дожди, лишь к воскресенью они прекратятся.