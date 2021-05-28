18-летнюю гонщицу на Porsche отправят под суд за смертельное ДТП в Петербурге

18-летней гонщице на Porsche грозит 12 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажется 18-летняя девушка, устроившая смертельную аварию, гоняя по городу в пьяном виде. В пятницу, 28 мая 2021 года, в управлении МВД напомнили, что ДТП произошло еще в конце марта прошлого года на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине.

- Девушка гнала по дорогам на своем Porsche Macan, вылетела на перекресток и буквально снесла Volkswagen Tiguan, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель Volkswagen, 27-летняя женщина, получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Ее пассажир тоже получил очень тяжелые раны.

Полиция установила, что гонщица в момент аварии была пьяная. А на ее счету много штрафов за превышение скорости.

После ДТП было возбуждено уголовное дело и проведено расследование, которое уже завершилось и передано в суд. Девушке грозит до 12 лет лишения свободы.