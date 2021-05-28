Владельца сети борделей, больного раком, задержали в Ленобласти

Владельца сети борделей задержали в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленинградской области полиция задержала владельца сети борделей. 27 мая 2021 года силовики нагрянули к 36-летнему жителю деревни Нижняя. "Бизнесмен" официально нигде не работает. Вместо этого он снимает квартиры и нанимает "работниц" для утех для взрослых.

- В ходе следствия подозреваемый был изобличен в том, что не позднее середины мая арендовал две квартиры: одну в Гатчине, вторую недалеко в поселке Вайялово, где и устроил бордели, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Подбором персонала мужчина занимался сам. В притонах были администраторы, а также сами представительницы древней профессии.

Во время обысков в притонах полиция задержала девять человек, которые получили административные штрафы. В отношении "бизнесмена" возбудили уголовное дело и отпустили под подпиской о невыезде, так как имеет онкологию.