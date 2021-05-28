Серийных угонщиков корейских машин задержали в Петербурге

В Петербурге задержаны участники организованной группы, специализирующиеся на хищениях «корейцев» Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержали двух участников группировки, специализирующейся на угоне корейских автомобилей. 27 мая 2021 года полиция нагрянула домой в 50-летнему мужчине, а также в квартиру к его 46-летнему сообщнику. Оба подозреваются как минимум в четырех случает кражи "корейцев".

- Мужчина входили в состав организованной группы и специализировались на хищениях автомобилей корейского производства марок "КИА" и "Хендай", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Все известные сейчас полиции случаи угонов произошли в Московском районе: "Хендай" и "КИА" были украдены в ноябре 2020 года с Бассейной улицы и Типанова, езще два "Хендая" с проспекта Космонавтов в январе и Новоизмайловского проспекта в марте этого года.

У мужчин нашли специальное оборудование для взломов машин. Возбуждены уголовные дела.