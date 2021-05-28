Первый двухэтажный поезд из Петербурга в Анапу отправится 30 мая

По маршруту Санкт-Петербург — Анапа 30 мая отправят первый двухэтажный поезд Фото: Олег ЗОЛОТО

Лето уже на пороге, а это значит, что начинается сезон отпусков. В воскресенье, 30 мая 2021 года, из Санкт-Петербурга в курортный город Анапа отправится первый двухэтажный поезд. Курсировать между городами состав будет на протяжении всего лета. Раньше по этому направлению ездили только одноэтажные поезда.

- На протяжении всего лета между Петербургом и Анапой будет курсировать двухэтажный поезд №277/278. Он состоит из 15-ти комфортабельных вагонов, оснащенных биотуалетами и кондиционерами. Также в составе есть специальный вагон, в котором организованы купе для удобного путешествия маломобильных пассажиров, - рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Время в пути - 40 часов 45 минут. Поэтому для пассажиров имеется также и вагон-ресторан, где можно полноценно позавтракать, пообедать или поужинать.

Из Петербурга поезд будет отправляться в 14:30 часов с 1 июня по 21 июля по нечетным числам, а с 2 по 30 августа по четным. В обратном направлении 15:40 – с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, с 2 по 30 августа по четным числам.