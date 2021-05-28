Дворцовый мост разведут на час раньше в ночь с 28 на 29 мая

В ночь с 28 на 29 мая Дворцовый мост разведут на час раньше Фото: Тимур ХАНОВ

В ночь с 28 на 29 мая 2021 года в Санкт-Петербурге на час раньше обычного разведут Дворцовый мост. Ровно в полночь крылья моста начнут подниматься под звуки симфонического оркестра. Такое изменение связано с продолжением отмечания 318-й годовщины со дня основания Северной столицы.

- В честь 318-летней годовщины со дня основания Санкт-Петербурга Дворцовый мост разведут ровно в 00:00 под "Гимн великому городу" в исполнении симфонического оркестра "Северная симфония", - рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

В графике разводки остальных мостов изменений нет, они поднимут свои крылья согласно утвержденному для навигации 2021 года расписанию. Поэтому жители и гости Петербурга смогут насладиться красотой и мощью Дворцового моста и успеть в нужную часть города до наступления основного периода разводки.