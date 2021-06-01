Стать врачом бесплатно: как поступить в Университет «Реавиз» после медицинского колледжа

Фото: Университет «Реавиз»

Второй шаг в профессию

Существует миф, что в колледж идут школьники, не планирующие получать высшее образование. Однако так можно сказать далеко не про каждую специальность. Есть профессии, которые требуют особой усиленной подготовки. К таким относятся медицинские специальности. Медицинский колледж повышает шансы поступить в медуниверситет, ведь средне-специальное образование закладывает фундамент для дальнейшего освоения профессии. Выпускники колледжа могут работать медсестрами/медбратьями, фельдшерами. Но для работы врачом необходимо высшее образование.

Выпускники медицинского колледжа могут поступить в любой профильный вуз - государственный или частный. После колледжа реально поступить на бюджет, но стоит понимать, что у окончивших колледж нет преференций перед вчерашними школьниками. Выпускники медколледжей участвуют в общем конкурсе, и для каждого бюджетных мест в вузе может не хватить.

Гранты «Реавиз» - теперь и для выпускников медицинских колледжей

Чтобы поддержать талантливых выпускников школ, а теперь и медицинских колледжей, Университет «Реавиз» предоставляет возможность учиться бесплатно за счет участия в конкурсе грантов. Гранты «Реавиза» дают право на бесплатное обучение в питерском университете по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология». Победители конкурса, в зависимости от набранных баллов, получают 100%, 80% или 50% скидки на обучение. В 2021 году «Реавиз» выделяет 12 грантов.

Фото: Университет «Реавиз»

Как получить грант на обучение в «Реавизе»

В период с 1 июня по 23 августа нужно:

1. Подать заявку на официальном сайте spbreaviz.ru с указанием ФИО, города обучения и специальности.

2. Приложить портфолио и документ об образовании, выпускнику медицинского колледжа - скан-копию диплома и вкладыш с оценками.

3. Пройти онлайн-тестирование по русскому языку, биологии и химии

4. С 20 июня по 23 августа подать документы в приемную комиссию

Победители конкурса определяются путем суммирования баллов за тесты, результатов ЕГЭ (или среднего балла по диплому), дополнительных баллов за медаль или диплом с отличием. При равенстве баллов учитывается портфолио.

vk.com/spbreaviz

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